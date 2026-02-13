«Non la vedo come una questione di palla che arriva alla punta, perché i gol li fa McKennie e li fa Yildiz... Secondo me alla Juve manca una punta vera e propria. Vlahovic era il numero 9, che possa piacere o meno, e ora la Juve non ce l’ha una punta come lui o alla Lautaro: un giocatore di questo calibro è importante per una squadra come la Juventus».

«La Juventus deve essere brava a limitare Dimarco, che in questo momento fa la differenza all’Inter: è il miglior assistman e sta facendo una stagione strepitosa. Quindi Kalulu e Conceição su quella fascia dovranno cercare di limitarlo il più possibile. E poi mi viene da citare Thuram–Lautaro contro Bremer e Kelly, anche quello è un bel duello, perché l’Inter ha un attacco strepitoso: ha fatto 57 gol, è il miglior attacco del campionato. Infine la Juventus deve essere brava negli uno contro uno, soprattutto sulle fasce tra Conceiçao, Yildiz o, se dovesse subentrare, Zhegrova».