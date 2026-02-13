FC Inter 1908
Zambrotta: “Alla Juve manca un Lautaro. Thuram? Non credo l’Inter lo vendere a una rivale”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex terzino della Juve ha parlato della grande sfida di sabato sera contro l'Inter
Come lavorerà Luciano Spalletti per creare più palle gol?

«Non la vedo come una questione di palla che arriva alla punta, perché i gol li fa McKennie e li fa Yildiz... Secondo me alla Juve manca una punta vera e propria. Vlahovic era il numero 9, che possa piacere o meno, e ora la Juve non ce l’ha una punta come lui o alla Lautaro: un giocatore di questo calibro è importante per una squadra come la Juventus».

Oppure uno come Marcus Thuram?

«Non credo che l’Inter lo venderebbe a una rivale. Spero che Vlahovic possa rimanere alla Juventus e tornare a essere quel giocatore che merita di stare in una squadra così forte».

Quanto ha da perdere la Juventus e quanto da guadagnare contro la squadra più forte d’Italia?

«Secondo me deve pensare solo a guadagnarci, deve cercare di rosicchiare più punti a tutte: alla Roma che è a pari punti, al Napoli un po’ in difficoltà, al Milan che ha una partita in meno. Considerando anche che in Napoli-Roma almeno una delle due perderà punti, la Juve deve sfruttare questa occasione».

Quali saranno i duelli più importanti?

«La Juventus deve essere brava a limitare Dimarco, che in questo momento fa la differenza all’Inter: è il miglior assistman e sta facendo una stagione strepitosa. Quindi Kalulu e Conceição su quella fascia dovranno cercare di limitarlo il più possibile. E poi mi viene da citare Thuram–Lautaro contro Bremer e Kelly, anche quello è un bel duello, perché l’Inter ha un attacco strepitoso: ha fatto 57 gol, è il miglior attacco del campionato. Infine la Juventus deve essere brava negli uno contro uno, soprattutto sulle fasce tra Conceiçao, Yildiz o, se dovesse subentrare, Zhegrova».

 

