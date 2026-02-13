Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex terzino della Juve Gianluca Zambrotta ha parlato della grande sfida di sabato sera contro l'Inter
Zambrotta: “Alla Juve manca un Lautaro. Thuram? Non credo l’Inter lo vendere a una rivale”
Come lavorerà Luciano Spalletti per creare più palle gol?
«Non la vedo come una questione di palla che arriva alla punta, perché i gol li fa McKennie e li fa Yildiz... Secondo me alla Juve manca una punta vera e propria. Vlahovic era il numero 9, che possa piacere o meno, e ora la Juve non ce l’ha una punta come lui o alla Lautaro: un giocatore di questo calibro è importante per una squadra come la Juventus».
Oppure uno come Marcus Thuram?
«Non credo che l’Inter lo venderebbe a una rivale. Spero che Vlahovic possa rimanere alla Juventus e tornare a essere quel giocatore che merita di stare in una squadra così forte».
Quanto ha da perdere la Juventus e quanto da guadagnare contro la squadra più forte d’Italia?
«Secondo me deve pensare solo a guadagnarci, deve cercare di rosicchiare più punti a tutte: alla Roma che è a pari punti, al Napoli un po’ in difficoltà, al Milan che ha una partita in meno. Considerando anche che in Napoli-Roma almeno una delle due perderà punti, la Juve deve sfruttare questa occasione».
Quali saranno i duelli più importanti?
«La Juventus deve essere brava a limitare Dimarco, che in questo momento fa la differenza all’Inter: è il miglior assistman e sta facendo una stagione strepitosa. Quindi Kalulu e Conceição su quella fascia dovranno cercare di limitarlo il più possibile. E poi mi viene da citare Thuram–Lautaro contro Bremer e Kelly, anche quello è un bel duello, perché l’Inter ha un attacco strepitoso: ha fatto 57 gol, è il miglior attacco del campionato. Infine la Juventus deve essere brava negli uno contro uno, soprattutto sulle fasce tra Conceiçao, Yildiz o, se dovesse subentrare, Zhegrova».
