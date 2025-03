"Cosa non funziona? Le ultime due partite sono state complicate, la Juve ha avuto grandi difficoltà. Le responsabilità non sono solo di Thiago, sono anche della società, ecco perché dicevo che è utile fare il bilancio a fine campionato. Non è un ambiente sereno, se alla Juve non arrivano risultati l'ambiente non è tranquillo, l'allenatore è il primo responsabile e lo saprà anche Motta che non ha i risultati dalla sua parte. Per la Juve in generale è un momento complicato, gli faccio in bocca al lupo"