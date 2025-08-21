">
Zanetti: “Chivu va supportato dentro e fuori. Su Inzaghi, Fabregas e il mancato arrivo di Paz…”
In una lunga intervista alla Provincia di Como, il vicepresidente nerazzurro ha toccato diversi argomenti
Il lago di Como, la nuova stagione dell'Inter, Chivu e Nico Paz. Sono alcuni degli argomenti affrontati da Javier Zanetti in una lunga intervista a La Provincia di Como.
"Cos’ha il lago di così speciale? La qualità della vita, la bellezza, il contatto costante con la natura. Ha una dimensione perfetta per noi ed è molto vicino a tutto. Posso lavorare a Milano, ad Appiano Gentile o prendere un aereo, ed è tutto molto a portata di mano".
Era stato un amore a prima vista con il lago. Come è cambiato in questi anni?—
Assolutamente sì, siamo venuti con Paula a fare un giro appena arrivati e non siamo più andati via. La città in questi anni è cambiata, sì, ma anche noi, ed è sempre bella.
Tomy, il più piccolo sembra voler seguire le sue orme. Ma è vero che segna solo di testa?—
È molto appassionato e lavora sodo. Segna molto, anche di testa!
Passiamo al calcio. Ormai le bandiere sono una rarità. Ne vede qualcuna nel calcio di oggi?—
Lautaro dimostra un grande senso di appartenenza, è felice con noi, sta iniziando la sua settima stagione: è il nostro capitano.
Quindi Lautaro potrà diventarlo?—
Penso lo sia già.
Cosa ne pensa del Como 1907 di cui ha visto qualche partita al Sinigaglia e del loro approccio?—
Il Como sta facendo molto bene, ha un progetto chiaro con una società solida.
Nel Como ci sono gli argentini Paz e Perrone. In che rapporti siete?—
Conosco Perrone da quando giocava in Argentina, è un giocatore molto intelligente. Per quanto riguarda Nico Paz, conosco suo papà perché abbiamo giocato insieme al Mondiale ’98. Lui e la sua famiglia si trovano molto bene in Italia e ci vediamo spesso.
Di Nico Paz si diceva anche potesse arrivare in nerazzurro....—
Credo che lui abbia fatto molto bene nella sua prima stagione in Italia, che non è mai semplice, ed è giusto che continui il suo percorso di crescita nel Como. È molto giovane e ha un grande futuro davanti.
E Fabregas lo conosce?—
Sì. È uno degli allenatori giovani che stanno emergendo e dimostra grande capacità. È molto intelligente, lo era già da giocatore.
Finiamo con l’Inter: un giudizio sugli anni di Simone Inzaghi.—
Con Inzaghi abbiamo fatto quattro anni da protagonisti, sempre competitivi, vincendo e arrivando molto vicino a traguardi prestigiosi.
E una previsione su mister Chivu.—
Conosce molto bene l’ambiente, fa parte della nostra famiglia, ha grande voglia, va supportato dentro e fuori dal campo. Con grande umiltà possiamo fare un grande lavoro.
(La Provincia di Como)
