Intervistato da Dazn, il vicepresidente dell'Inter ha parlato della grande stagione e della partecipazione al Mondiale per club

Intervistato da Dazn, il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha parlato della grande stagione e della partecipazione al Mondiale per club:

Questa squadra sta facendo per me un calcio straordinario, grazie al mister, al suo staff, a questo gruppo di giocatori che ci sta rendendo felici e orgogliosi di rappresentare l'Inter. Vedendo il trofeo (Mondiale per Club) che è così bello, tutti hanno l'ambizione di vincerlo.