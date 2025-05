Paolo Zanetti, a Skysport, ha parlato prima della sfida all'Inter . «Non so quanti punti ci servono», ha sottolineato l'allenatore dell'Hellas Verona prima del fischio d'inizio.

«Non lo so e non ci voglio pensare. I finali di stagione sono particolari. Siamo arrivati con questo margine di sei punti per aver fatto risultati e due mesi importanti. Dobbiamo essere quelli che sappiamo essere nell'ultima parte del campionato», ha aggiunto il tecnico dell'Hellas Verona.