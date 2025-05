Zanetti: “Inter? Noi troppo bassi, ci siamo portati l’episodio del rigore in casa”

Paolo Zanetti, tecnico del Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta di San Siro contro l'Inter: "Sono soddisfatto dello spirito e della voglia di non prendere gol e soffrire: nel primo tempo ci siamo abbassati troppo e ci siamo portato l'episodio in casa. Nello stretto loro sono molto bravi e c'è stato l'episodio del rigore e la partita è andata subito in un binario sbagliato. Fossimo partiti come nel secondo tempo potevamo metterli di più in difficoltà.