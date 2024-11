Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter ed ex capitano nerazzurro, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine dell'evento tenutosi per celebrare i 23 anni della Fondazione PUPI: "Mancano ancora tante partite, non ci si ferma mai. Fino ad adesso credo che il bilancio sia molto positivo, i ragazzi stanno facendo delle cose straordinarie sia in campionato che in Champions. Dimostrano sempre compattezza di gruppo ad ogni partita e questo grazie al grandissimo lavoro del nostro mister e del suo staff. Credo che siamo una realtà che vive il presente, che pensa al futuro e che soprattuto vuole essere sempre competitiva sempre".