Marco Macca Redattore 30 gennaio - 13:30

La vittoria contro il Monaco di ieri sera a San Siro porta all'Inter in dote non solo gli ottavi diretti in Champions League, ma anche 24 milioni di euro. Un successo su tutti i fronti, dunque, per i nerazzurri, come scrive Tuttosport: