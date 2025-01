Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, è intervenuto in conferenza stampa dopo la gara di Champions League contro il Monaco. Ecco le sue parole: "C'era attesa per questa partita, ci mancava l'ultimo passo che doveva essere importante: il Monaco ha giocatori di gamba e svelti che hanno dato fastidio a tanti. Dopo Lecce i ragazzi sono stati bravissimi a preparare questa partita che ci ha permesso di fare un grande passo: arrivare a questo punto con queste squadre, basta guardare la classifica per rendersene conto. Abbiamo giocato tanto e bene, sono orgoglioso dei ragazzi: di solito non parlo ma stasera sono stato due minuti con loro, hanno fatto otto partite con grande determinazione, un grande cammino.