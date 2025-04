Zanetti: “Papa Francesco, senso di pace assoluta dopo l’incontro. Era un punto di riferimento”

Ci racconti come andò.

«Rientrava all’interno dell’amore per il calcio, una delle sue passioni: l’aspetto che mi colpì è che recitò a memoria tutta la formazione del suo San Lorenzo, campione nel 1946».

«Li recitò proprio così. Nonostante fossero passati quasi sessant’anni lui li ricordava a memoria. Come se chiedessi a un nerazzurro di elencarmi tutta la rosa della Grande Inter di Helenio Herrera o del Triplete. Lui fece lo stesso con tutti i giocatori del San Lorenzo, come se fosse un tifoso. Incredibile. Quel giorno, comunque, nacque anche l’idea di giocare la famosa “partita della pace”, poi finalizzata nel 2014».

«Certo, e ovviamente con grandissimo orgoglio. Mi misi a disposizione per poter concretizzare questa idea attraverso la mia fondazione, di cui avevamo parlato a lungo. Alla fine, quella gara fu trasmessa in televisione in più di venti Paesi».