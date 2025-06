Zanetti: “Ecco perché dissi no al Real Madrid. Tra i terzini mi piace…”

Javier Zanetti ha parlato ai microfoni di Diretta News ricordando il suo no al Real Madrid ad inizio anni 2000

5 giugno 2025

Nel corso di un'ampia intervista concessa a Diretta News, Javier Zanetti ha parlato anche del suo no al Real Madrid nel 2001.

Perché non ha lasciato l'Inter? Ha ricevuto offerte dal Real Madrid nel 2001 e non, e non le ha accettate?

"La decisione è stata presa perché si valuta sempre non solo la parte economica, ma anche come ci si sente in un posto. E all'Inter mi sono sempre sentito molto a mio agio, perché sentivo un'atmosfera familiare ed è quello che cerco e che mi piace. Per questo ho sempre deciso di rimanere all'Inter".

Il tuo idolo era il Bocha (Ricardo Enrique Bochini): è stato il suo esempio a farti decidere di giocare tutta la vita nello stesso club?

"Non succede più che un calciatore giochi in una sola squadra. Ma essendo un tifoso dell'Independiente, sicuramente quello del Bocha è stato un grande esempio per me".

Come vede la sua posizione oggi, vede qualche giocatore simile a lei?

"No, ma mi piace Molina perché interpreta il ruolo di marcatore con un punto di vista offensivo e mi piace perché è quello che piaceva fare a me. Sì, mi piace perché pensa sempre alla porta avversaria".