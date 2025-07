Javier Zanetti ha aperto le porte di casa sua a MTV e ha raccontato un po' di sé attraverso i cimeli della sua carriera che ha conservato in casa. Tra tutti le scarpe con cui ha segnato nel 1998 a Parigi nella finale di Coppa UEFA vinta dai nerazzurri contro la Lazio, tre a zero con gol di Zamorano, del capitano appunto e di Ronaldo. Le scarpe che Javier mostra alle telecamere si sono rotte sul lato e lui ha spiegato: "Con queste scarpe ho fatto il secondo gol nella finale, sono storiche".

"Stava per calciare Simeone e gridai 'lascia, lascia' e lui si spostò, io calciai con il destro nell'angolino e Marchegiani non ha potuto fare niente. Un grandissimo ricordo perché era il mio primo trofeo con l'Inter", ha raccontato.

Cimeli e ricordi

Tra i cimeli ci sono anche le maglie delle due squadre con cui ha giocato in Argentina: "Quella del Talleres, la mia prima maglia in Argentina quando sono diventato un giocatore professionista. E poi da lì il passaggio al Banfield dove ho vissuto due anni importanti che poi mi hanno permesso di arrivare all'Inter". "Stavo giocando una gara con la Nazionale - ha aggiunto - e c'erano gli osservatori dell'Inter: Mazzola, Suarez e Angelillo. Moratti aveva visto già una mia partita in video cassetta e gli dissero che avevano preso Rambert perché volevano un numero 10 e il presidente, con suo figlio, disse "no, no. Dobbiamo prendere il numero 4".