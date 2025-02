Unica italiana? Abbiamo sempre grandi responsabilità, siamo l'Inter, una squadra importante, e questa competizione è molto prestigiosa. Cercheremo di portare la bandiera italiana il più in alto possibile. Andare più avanti possibile sia in Champions che in campionato? Noi non possiamo scegliere, dobbiamo puntare ad arrivare in fondo ad entrambi: tutti vogliono vincere il campionato, sappiamo cosa vuol dire vincerlo. Ma c'è la Champions, noi siamo l'ultima italiana ad averla vinta, cercheremo sempre di onorarla e arrivare in finale come due anni fa. E' complicato competere in entrambe, ma la nostra mente cercherà di arrivare fino in fondo, non possiamo scegliere.