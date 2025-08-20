FC Inter 1908
L'attaccante colombiano del Torino è finalmente tornato in campo dopo i gravi problemi fisici della scorsa stagione
Buone notizie per il Torino, che ha finalmente recuperato Duvan Zapata dopo il grave infortunio della scorsa stagione. L'attaccante colombiano, ai microfoni di Sport Mediaset, è già proiettato verso i prossimi impegni, a partire dalla gare contro l'Inter, prima giornata del nuovo campionato: "Sono contento del mio rientro, continuerò a crescere ogni giorno negli allenamenti e nei pochi minuti che posso avere. Siamo consapevoli del calendario che abbiamo, è importante iniziare bene. L'Inter è una squadra forte, i giocatori si conoscono da tanti anni. Ci faremo trovare pronti".

