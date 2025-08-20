Buone notizie per il Torino, che ha finalmente recuperato Duvan Zapata dopo il grave infortunio della scorsa stagione. L'attaccante colombiano, ai microfoni di Sport Mediaset, è già proiettato verso i prossimi impegni, a partire dalla gare contro l'Inter, prima giornata del nuovo campionato: "Sono contento del mio rientro, continuerò a crescere ogni giorno negli allenamenti e nei pochi minuti che posso avere. Siamo consapevoli del calendario che abbiamo, è importante iniziare bene. L'Inter è una squadra forte, i giocatori si conoscono da tanti anni. Ci faremo trovare pronti".