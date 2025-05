"Sarà una bella partita da giocare, una bella emozione, siamo carichi per questa sfida", ha dichiarato Zappa

A margine di un evento, Gabriele Zappa, difensore del Cagliari, ha parlato alla stampa in vista della sfida di campionato contro il Napoli. Il Cagliari è già salvo ma, dichiara Zappa, ci proverà fino all'ultimo a raggiungere un buon risultato:

"Ce l'abbiamo fatta a mantenere la barca in porto, siamo contenti della salvezza. Ci sono stati degli scivoloni che hanno complicato le cose ma col Venezia abbiamo dimostrato di che pasta siamo fatti. Abbiamo ancora un paio di giorni per preparare quest’ultima partita, è sempre una gara bella da giocare, ci sarà tanta gente ovviamente e cercheremo di dare il massimo per fare bella figura"