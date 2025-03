Zappacosta: “Inter tra le 3-4 più forti d’Europa, assenza Dimarco pesante”

"Non solo del campionato: è fra le tre-quattro più forti d’Europa".

Arrivate a questa sfida come meglio non potreste?

"Credo di sì e comunque così deve essere: la nostra miglior versione possibile. È una di quelle partite bellissime da giocare, a viso aperto e con la convinzione giusta: all’Atalanta non è mai capitato, a metà marzo, di affrontare in casa la prima in classifica a meno tre. Questa partita arriva al momento giusto".