L'ex allenatore della Juventus Next Gen commenta così l'arrivo della seconda squadra nerazzurra in Serie C

Lamberto Zauli, ex allenatore della Juventus Next Gen e con una lunga esperienze alla guida di squadre di Serie C, ha parlato ai microfoni di Radio CRC: "Inter U23? In Italia ci sono tanti ragazzi giovani che adesso stanno giocando in altri campionati ad altissimo livello.