Tra i nomi accostati alla panchina dell'Inter U23 c'è anche quello di Lamberto Zauli. L'ex allenatore, tra le altre, della Juventus Next Gen, reduce dall'esperienza alla guida del Perugia, ai microfoni de Il Giornale di Vicenza ha però smentito qualsiasi contatto con i nerazzurri: "Non mi ha contattato nessuno, forse si parla di me perchè sono uno dei pochi ad aver allenato un'Under 23, quella della Juventus, ma credo che molto più papabile sia il nome di Vecchi che all'Inter è conosciuto e molto stimato.