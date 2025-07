Il centrocampista albanese dell'Inter potrebbe cambiare aria per provare a trovare maggior continuità di impiego

Luciano Zauri è intervenuto ai microfoni di Radio Firenze Viola. Tra i temi toccato, anche un giudizio su Kristjan Asllani, centrocampista dell'Inter finito nel mirino della Fiorentina: "Asllani? È un giocatore importante e giocandoci contro in primavera lo conosco bene. Se fossi in Chivu me lo terrei stretto perché è molto bravo e deve ancora crescere".