Sul suo profilo Instagram, Ivan Zazzaroni ha commentato l'ultimo acquisto dell'Inter, il centrocampista del Lens Andy Diouf:
Zazzaroni: “Diouf? Non mi ha mai rubato l’occhio. Giocatore fisico ma ha questo difetto”
"Il centrocampista scelto dall'Inter è Andy Diouf, 22 anni, del Lens: lo cercava anche il Napoli. Mi chiedete un parere: è un investimento per il futuro, pagato anche troppo per esserlo (25 milioni in 4 anni). Il Lens quest'anno l'ho visto 4 volte e Diouf non mi ha mai rubato l'occhio".
"Ma è giovane e ha estimatori che ne capiscono (Walter Sabatini). È una mezzala di sostanza con una bella struttura fisica, ha strappi efficaci ma gioca ancora un po' troppo da solo".
