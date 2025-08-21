"Il centrocampista scelto dall'Inter è Andy Diouf, 22 anni, del Lens: lo cercava anche il Napoli. Mi chiedete un parere: è un investimento per il futuro, pagato anche troppo per esserlo (25 milioni in 4 anni). Il Lens quest'anno l'ho visto 4 volte e Diouf non mi ha mai rubato l'occhio".

"Ma è giovane e ha estimatori che ne capiscono (Walter Sabatini). È una mezzala di sostanza con una bella struttura fisica, ha strappi efficaci ma gioca ancora un po' troppo da solo".