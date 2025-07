Che ne pensa dello sfogo di Lautaro?

"Non l'ho capito ma è fuori luogo, perché è il capitano. Credo che non sia rivolto solo al turco, ma se stava zitto era meglio. Soprattutto dopo una sconfitta del genere. Povero Chivu che si fa sbattere in un gruppo così in un Mondiale per Club. Inter stanca per aver tirato la carretta da agosto scorso e con squilibri di spogliatoio che si sono visti anche ora. Se conosco Marotta, ha detto Calhanoglu per limitare la cosa a un giocatore, ma lo sfogo era diretto anche ad altri. Marotta è intervenuto per bloccare tutto su Calhanoglu e trovare solo un capro espiatorio. Il turco però non ha chiesto la cessione, e andrebbe in Turchia, un campionato meno allenante. Ho trovato tutto eccessivo. Perché scaricare tutto a fine stagione così? Non va bene".