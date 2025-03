"Serve equilibrio? Come fa a trovarlo ora Motta quando non ci sono i giocatori durante la pausa Nazionali? Siamo nella stessa condizione di Napoli-Spezia, Thiago fece quella partita da esonerato ma vinse a Napoli e partì una nuova storia"

"Nuovo allenatore alla Juve? Ho una domanda: ma quanto incide un allenatore nuovo in 9 settimane e mezzo? Io è dal primo giorno che dicevo che era un progetto nato male, io sono giudicato allegriano da tutti e c'è un pregiudizio nei miei confronti e ora invece dico che è una follia cacciare Motta. Invece oggi tutti i tifosi e opinionisti che avevano accompagnato trionfalmente Motta, ora lo vogliono fuori ed è normale in Italia e anche nel calcio. Ecco questo lo trovo ipocrita e ora passo io per mottiano"