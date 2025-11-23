Intervistato da Libero, l'ex portiere dell'Inter Walter Zenga ha parlato del derby di stasera contro il Milan

Andrea Della Sala Redattore 23 novembre 2025 (modifica il 23 novembre 2025 | 13:16)

Intervistato da Libero, l'ex portiere dell'Inter Walter Zenga ha parlato del derby di stasera contro il Milan:

«Troppo difficile pronosticare l'andamento di un derby, va contro ogni regola e lo conferma il fatto che nonostante l'Inter sia stata in finale di Champions e abbia sfiorato lo scudetto, lo scorso anno non abbia mai vinto contro il Milan, rimasto fuori dall'Europa».

A quale derby è più affezionato?

«Il primo, ero tornato improvvisamente un 14enne. Tanti anni fa, prima di ogni derby, sul terreno di San Siro scendevano a sfidarsi le giovanili dei due club. Nel 1973/74 ci fu a Milano la crisi petrolifera che causò l'austerità. Vietato sprecare energia, la domenica in giro a piedi, insegne luminose spente. Tutto fermo tranne il derby. Giocammo in quella strana atmosfera, vincemmo prima noi e subito dopo anche la prima squadra, con i gol di Boninsegna e Facchetti. Dieci anni più tardi ero titolare un'altra vittoria, ma con Muller e Serena».

Da ex portiere, chi sceglierebbe tra Maignan e Sommer?

«Entrambi fortissimi. Il nerazzurro ha avuto maggiore continuità, mentre il rossonero ha toccato picchi più alti. Il problema sarà sostituirli».

Si fanno i nomi di Caprile e Suzuki, lei ha qualche consiglio?

«Voto Caprile, è pronto per una big. In generale prediligo la scuola italiana, adoro i Donnarumma, Vicario, Carnesecchi e Meret».

Chivu è uno che ha lavorato tanto con i giovani, l'ha stupita?

«Ha un percorso preciso: Ajax, Roma con Capello allenatore, protagonista nell'Inter del Triplete. Gavetta da tecnico nelle giovanili, salva il Parma e arriva all'Inter. Chivu è un uomo di grande intelligenza che sa come si parla in uno spogliatoio. Davano l'Inter per morta, è ancora lì».

Allegri sposa una filosofia diversa?

«Entrambi sanno leggere tra le pieghe delle rose a loro disposizione. Ho giocato con Max al Padova, è uno che capisce ogni situazione e mette ordine».

Se le chiedo cos'è l'Inter per lei?

«La mia vita, la mia seconda famiglia. Il posto in cui ho trascorso tutta la mia gioventù a partire dai miei 10 anni. Per l'Inter ho fatto il raccatta-palle, smistato la posta e portato i caffè. Mi sono ritrovato riserva di Bordon prima e titolare poi. L'ho tifata in Curva. Sì, posso dire che l'Inter è la mia vita e che mi sarebbe piaciuto tornare a casa».