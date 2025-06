Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, è intervenuto in occasione della Milano Football Week organizzata dalla Gazzetta dello Sport a Milano

"Io sono sotto shock per Psg-Inter. Non sapevo cosa dire quando ero in Tv a commentare la partita. Era evidente l’impotenza, non c’è davvero nessuna spiegazione. L’hai preparata, giocata e vissuta male probabilmente. Il Psg ha fatto quindici giorni di vacanza, nel riscaldamento il Paris ha fatto 15 minuti. Mentalità più tranquilla e serena".