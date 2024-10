-Vedendo te e Tacconi, Dino Zoff, siete stati anche allenatori voi due. Zoff non si è sentito riconosciuto come allenatore bravo. Tu hai un rammarico come allenatore. La carriera stava decollando a Catania, poi che si è rotto se si è rotto qualcosa?

Non si è rotto niente. Ho avuto sempre le mie opportunità e me le sono giocate al meglio. Ho avuto una carriera da allenatore in giro per il mondo. Ho trovato a volte delle situazioni particolari. Con il Wolverhampton ho avuto la combinazione negativo del cambio in società o ho trovato presidenti che nei momenti delicati hanno preferito cambiare anziché insistere. Ma non rimpiango niente del passato, serve a fortificarti nel presente.