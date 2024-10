Novità Davide Frattesi a Empoli per Simone Inzaghi: ecco la formazione definitiva dell'Inter per l'infrasettimanale

Novità Davide Frattesi a Empoli per Simone Inzaghi. L'allenatore dell'Inter è pronto a cambiare dunque, come appreso da FCIN1908.it l'ex Sassuolo è pronto a giocare mezzala, con Barella in cabina di regia e Mkhitaryan a completare il terzetto. Panchina in vista inizialmente per Zielinski dunque.