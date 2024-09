Con un video messaggio pubblicato sui canali social della Fifa, Walter Zenga ha ricordato Totò Schillaci , protagonista indiscusso dei Mondiali del 1990, è celebrato anche al FIFA Museum di Zurigo, dove sono esposti tre oggetti legati alla sua straordinaria prestazione: la Scarpa d'Oro come capocannoniere del torneo, il Pallone d'Oro Adidas come miglior giocatore, e la maglia indossata nella partita inaugurale tra Italia e Austria. Un omaggio a un campione che ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio italiano.

"Totò Schillaci rappresenta il sogno di tutti gli italiani - le parole di Zenga nel video messaggio - Soprattutto a cavallo degli anni '90 il sogno dei ragazzini era diventare un top player. Se fossimo stati al giorno d'oggi non dico che avrebbe vinto il Pallone d'Oro ma ci sarebbe andato molto vicino. Con lui ho avuto la fortuna di vivere alcuni anni all'Inter ed è sempre stato un ragazzo di una semplicità straordinaria, era genuino. Ultimamente non ci sentivamo tanto ma tramite la chat che avevamo del Mondiale '90 eravamo costantemente aggiornati in merito alle sue condizioni. Poi è arrivato quel giorno brutto e solo tre di noi sono riusciti ad andare al suo funerale ma sono sicuro che ognuno di noi nel suo piccolo gli ha dedicato una preghiera. Un grande Totò".