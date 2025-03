«Penso anche che la partita sia il migliore allenamento possibile. E mi baso su tre esperienze, da giocatore, allenatore e ora dirigente. I giocatori sono l'ultimo anello di una catena. Lo staff tecnico deve preparare subito dopo la gara finita la prossima. I magazzinieri devono imballare e scaricare di continuo da una parte all’altra per permettere che sia tutto pronto per gli allenamenti. I massaggiatori e i medici che devono pensare a una tabella di lavoro per il recupero degli atleti. Il team manager che deve organizzare le varie trasferte, la logistica degli spostamenti. Ci sono tante cose e una società come l’Inter è certamente più abituata a gestire tutto questo. Diventa un ingranaggio dove le componenti funzionano in maniera automatica», spiega l'ex portiere nerazzurro.

«Tante partite a livello fisico incidono? Noi giocavamo circa 60 gare all'anno in tutto, un giocatore di alto livello ora ne gioca qualcuna in più. Dal punto di vista fisico è cambiata l’intensità, dicevo, ma sono cambiate anche le metodologie di recupero dei tempi e degli infortuni. Non è cambiata la concentrazione che viene richiesta. Se sei abituato mentalmente ad affrontare un certo tipo di gare, allora un numero alto di partite paradossalmente può favorirti», ha aggiunto.

Josep Martinez — A Zenga è stato chiesto anche un suggerimento a Martinez che si è trovato a sostituire Sommer, per infortunio, in un momento delicatissimo della stagione e nella gara più importante. «Un portiere professionista deve farsi trovare pronto. Innanzitutto c'è la condizione mentale. Se sei al cento per cento fisicamente ma non sei concentrato cade tutto. Josep è stato fuori a lungo, aveva giocato solo una gara in Coppa Italia. Di solito quando si rientra da un lungo stop si dice che le prime due gare siano tranquille e poi dalla terza si fatica di più. Sicuramente quella col Napoli, che è la sua terza gara, sarà un bel banco di prova. Ma lui ha personalità e atteggiamento. Nell'Inter giocano persone che hanno un livello elevatissimo di attenzione e concentrazione e sono il vero punto di forza di questa Inter. Non sappiamo come andrà, ma ci sono di fronte due rivali con un percorso diverso e vediamo se è vero che tanti impegni penalizzano», ha concluso.

(Fonte: Skysport.it)