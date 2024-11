Piotr Zielinski è stato nominato MVP in Inter-Lipsia. Premio meritatissimo dopo una delle sue più belle prestazioni in nerazzurro. Ecco come ha commentato la vittoria il giocatore: "Sicuramente non è stata una partita facile. L'Inter ha giocato bene, ha dominato. Negli ultimi minuti con i loro cambi abbiamo sofferto un po' ma abbiamo ottenuto quello che volevamo".