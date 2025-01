Inzaghi: “Zielinski in continua crescita. Si adatta bene all’Inter”

Simone Inzaghi ha parlato con la stampa polacca che lo ha intervistato sulla vittoria dell'Inter contro lo Sparta Praga, ma in particolare su Zielinski. «È tutto nelle nostre mani - ha detto il tecnico - dopo la vittoria in Repubblica Ceca - abbiamo vinto un'ottima partita contro una squadra organizzata e fisica. I miei sono stati concentrati e nel secondo tempo sono anche arrivate le occasioni per chiudere la gara. Matematicamente ora ci serve un punto per entrare tra le prime otto. Abbiamo fatto un ottimo percorso, abbiamo subito solo un gol col Leverkusen e abbiamo gareggiato con squadre forti, ora speriamo di passare direttamente agli ottavi».