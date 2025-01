Dopo la vittoria contro lo Sparta Praga in Champions League, Piotr Zielinski ha parlato anche alla stampa polacca. Ecco le parole, riportate da Sport.TVP:

"Siamo venuti qui solo per vincere, sapevamo quale fosse la situazione in classifica e questa vittoria ci avvicina sicuramente alla top 8, cosa di cui abbiamo bisogno a dire la verità. Abbiamo tante partite e grazie a questo potremo prenderci un po' di riposo a febbraio perché non giocheremo ogni tre giorni e il nostro obiettivo è qualificarsi direttamente agli ottavi".