Zielinski: “Grande stagione dell’Inter, mia a tratti: voglio tornare in forma per aiutare”

Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Verona. Ecco le sue parole: "E' una grande stagione dell'Inter, mia a tratti: quando arrivavo lì in forma per dare il mio contributo sono arrivati gli infortuni, poi nell'ultimo ho sofferto tanto: spero di tornare il prima possibile in forma per fare queste partite di campionato e in Champions al massimo.