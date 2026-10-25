Al termine di Inter-Fiorentina, Piotr Zielinski ha parlato della gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Quanto pesava il pallone? Pesava tanto, ma ero tranquillo e sicuro di segnare. Abbiamo vinto e questa è la cosa più importante, siamo felici, dobbiamo continuare così".

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"Troppe critiche? Le critiche ci sono e ci saranno sempre, noi non ci pensiamo, cerchiamo di dare sempre il massimo. I risultati sono ottimi, tranne col Bruges abbiamo sempre giocato alla grande, le critiche non ci interessano".

(Dazn)