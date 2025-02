Le parole di Dino Zoff in vista di Juventus-Inter: l'ex CT e portiere ha parlato anche di Simone Inzaghi

"Rimangono sempre le due squadre che vanno per la maggiore. L'Inter ha vinto il campionato lo scorso anno e lotterà fino alla fine anche questa stagione. E anche la Juventus è in crescita. Sì, resta sempre la partita di cartello per eccellenza".