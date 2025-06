L'Italia vince 2-0 contro la Moldavia e colleziona la prima vittoria dopo il pesante KO di Oslo contro la Norvegia. Il gol di Raspadori al 40' permette agli azzurri di passare in vantaggio con una conclusione in zona dischetto del rigore dopo una respinta corta della difesa moldava.

Al 50' l'Italia raddoppia: spunto sulla destra di Orsolini, tocco in mezzo per Frattesi che devia in zona Cambiaso che firma il 2-0. Gli azzurri premono per cercare di rimpinguare il bottino, sfiorando il tris con Frattesi ma il punteggio non cambia. L'Italia sale a 3 punti dopo due partite mentre la Norvegia si conferma a punteggio pieno dopo il successo in Estonia (1-0, gol di Haaland) che porta i norvegesi a 12 punti.