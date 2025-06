"Per fortuna Claudio Ranieri ha detto no, perché alla nazionale non serve un commissario tecnico a mezzo servizio, ma peggio sarebbe cercare un ct con poca esperienza e senza successi alle spalle", ha dichiarato Ignazio La Russa all'AdnKronos in Senato. Il presidente del Senato ha detto la sua sulla Nazionale italiana e sul dopo Spalletti: "Il Brasile ha scelto un italiano, Ancelotti, il migliore, noi a lui neanche ci abbiamo pensato...".