Marco Materazzi , campione del mondo nel 2006, ha detto la sua sul successore di Spalletti ai microfoni dell'Adnkronos: "Senza metterli in ordine di capacità o preferenza ma per me Cannavaro, Gattuso e De Rossi sono perfetti per sostituire Spalletti: porterebbero finalmente una ventata nuova, poi conoscono bene l'ambiente ma soprattutto hanno fatto la storia".

Il momento che la Nazionale di calcio sta attraversando è critico. Per questo Materazzi suggerisce di rimanere tutti uniti: "In un momento difficile come questo non si può cercare un colpevole, non bisogna dare la colpa ai giocatori o all'allenatore: non è mai colpa di qualcuno in particolare, bisogna rimanere uniti per il bene della Nazionale perché quando siamo uniti siamo più forti".