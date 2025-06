Fastidio al polpaccio in allenamento: Zielinski salta Finlandia-Polonia

Non arrivano buone notizie per l'Inter dal ritiro della Polonia: Zielinski ha riportato un problema al polpaccio e salterà il match di stasera

Non arrivano buone notizie per l'Inter dal ritiro della Polonia. Piotr Zielinski, infatti, ha abbandonato ieri anzitempo la sessione di allenamento in vista del match di oggi contro la Finlandia e non giocherà stasera.