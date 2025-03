Acerbi, Calhanoglu e Lautaro al top: tripla svolta, ora l’Inter può sognare

Il percorso stagionale dei tre leader interisti non è stato privo di ostacoli. Tutti hanno affrontato difficoltà fisiche che ne hanno compromesso la continuità.

Acerbi è rimasto fermo per due mesi tra dicembre e gennaio, Calhanoglu ha dovuto superare ben quattro infortuni muscolari e Lautaro ha pagato le fatiche di un'estate senza una vera preparazione. Tuttavia, il 2025 ha segnato un punto di svolta.

Se il capitano argentino ha ritrovato brillantezza fin dall'inizio dell'anno, per Acerbi e Calhanoglu il ritorno alla miglior condizione è arrivato solo nelle ultime settimane. E il risultato si è visto chiaramente nella sfida contro l'Atalanta.

Acerbi si è confermato una diga insuperabile, annullando completamente Retegui, capocannoniere del campionato. Come già accaduto in passato con attaccanti di calibro mondiale, il difensore ha dimostrato di saper alzare l'asticella nei momenti chiave. Nonostante i suoi 37 anni, certe prestazioni lo fanno sembrare un giocatore ancora nel pieno della carriera.

Lautaro Martinez, infine, non è più solo un bomber, ma un vero regista avanzato. Il suo gioco spalle alla porta ha dato una nuova dimensione all'attacco nerazzurro, liberando Thuram e creando spazi per i compagni. La sua crescita tecnica e tattica si è rivelata fondamentale per le ambizioni della squadra.