"L’ultima in ordine cronologico è quella di Stefan De Vrij: il centrale olandese non andrà nemmeno in panchina nell’Inter. Le assenze continuano a concentrarsi in difesa e sulle fasce: ecco perché Yann Bisseck - il giocatore, tra quelli a disposizione di Inzaghi, più vicino al concetto di jolly - partirà fuori dall’undici titolare. Si dovrebbe infatti risolvere in favore di Pavard il ballottaggio con il tedesco in retroguardia, reparto in cui Acerbi disputerà l’ottava partita consecutiva da titolare dopo essere rientrato dall’infortunio che lo ha tenuto ai box per un paio di mesi. Gli straordinari sono l’altra faccia della rosa che ritrova i jolly di cui sopra: ne sa qualcosa Denzel Dumfries, che da inizio 2025 si è fermato solo una volta perché squalificato".