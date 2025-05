"Acerbi, per dirne una, ha due anni in più del papà di Yamal. E come correva, però. Pure quando s’è rimesso dietro a marcare Lewandowski: l’avete visto il polacco? Giusto su un colpo di testa spedito in curva, buono per divorarsi il 4-4. Il nostro, intanto, era in piena trance agonistica. Centravanti vero o falso nueve, per lui poco cambia: li ferma tutti, li blocca tutti, si esalta con tutti. Tanto che gli avversari hanno pure provato a provocarlo. Storia di fine primo tempo, dopo il 2-0 su rigore di Calha. Acerbi si allaccia in mezzo al campo con Inigo Martinez e poi con mezzo Barcellona. Il motivo sarebbe uno sputo ricevuto proprio dal difensore del Barça. Hanno dovuto portare via il leone con la forza, i compagni, per evitare che reagisse".