"Il discorso vale per Acerbi ma non solo per lui, naturalmente, perché le risorse di questa Inter così brillante vanno sfruttate ma anche preservate. Inzaghi, c’è da scommetterci, proseguirà sulla strada delle rotazioni democratiche che lo ha portato a giocarsi tutto in primavera. D’altra parte, nel cuore dell’Inter c’è un esempio che pulsa sempre più forte, chiedete a Calhanoglu per conferme. Dopo essere tornato dall’ennesimo infortunio stagionale, il turco le giocava tutte ma faticava come mai; quando Inzaghi ha cominciato a spalmarne minuti e impiego tra un impegno e l’altro, invece, Hakan ha svoltato e l’Inter ha accelerato", aggiunge Gazzetta.