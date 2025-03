I numeri della gara contro i bergamaschi dicono "63 tocchi, 92% di passaggi completati, zero possessi persi e poi 3 blocchi, 12 (!) chiusure, 3 intercetti, 2 recuperi, 7 duelli vinti su 10. Una prestazione antologica che servirà anche per la prossima sfida impossibile a cui è chiamato: nei quarti di finale di Champions contro il Bayern Monaco, Kane si abbasserà per manovrare e, così facendo, potrebbe portarlo a spasso per il campo. Acerbi dovrà rimanere lucido e tenere la posizione anche senza avversario diretto", si legge ancora.

A gennaio il giocatore nerazzurro era ancora out per infortunio, dopo un'operazione per pubalgia. Non è stato sostituito e sostituirlo - spiega il quotidiano - sarà una delle cose più complicate da fare sul mercato per l'Inter. "Si fa largo il pensiero per cui Acerbi rimarrà in rosa ancora un anno per aiutare il suo erede (Beukema del Bologna il profilo più in linea) a inserirsi. Non da allenatore della difesa ma da professore, beh, sì", conclude il quotidiano.