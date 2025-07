L'avventura all'Inter di Francesco Acerbi potrebbe essere arrivata al capolinea, nonostante un contratto valido fino al 30 giugno 2026. L'esperto difensore è stato una delle colonne della squadra nelle ultime stagioni ma, complici l'età (38 anni a febbraio) e qualche acciacco di troppo, potrebbe non essere più così centrale nelle idee dei nerazzurri, a maggior ragione dopo il cambio di allenatore. Senza dimenticare la clausola presente nel suo accordo, che prevede la possibilità di rescindere in anticipo dietro al pagamento di una penale da 500 mila euro.

Così spiega Tuttosport: "Sono giorni di riflessione in casa Inter. I nerazzurri infatti, sfruttando la clausola unilaterale da 500 mila euro concordata con Francesco Acerbi e il suo agente ai tempi dell'ultimo rinnovo, potrebbero rescindere immediatamente il contratto attualmente in essere – e in scadenza nel giugno del 2026 - col giocatore. Senza penali ulteriori quindi, né aspettare la fine naturale dell'accordo inizialmente stipulato tra il club di Viale della Liberazione e l'esperto difensore".

"Salutare Acerbi significherebbe anche recedere totalmente il cordone ombelicale con Simone Inzaghi – ad oggi non trovano nemmeno conferma le voci secondo cui i due potrebbero ritrovarsi in Arabia, all'Al Hilal – e abbracciare in toto l'idea di gioco di Cristian Chivu, che chiede ai suoi marcatori di difendere a zona e non a uomo, aspetto a cui il classe 1988, che il prossimo febbraio compirà 38 anni, è sicuramente meno avvezzo rispetto al compagno di reparto De Vrij e anche consequenzialmente a chi verrebbe eventualmente scelto come suo eventuale sostituto".