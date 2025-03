Ieri il ct non è passato negli spogliatoi, ma non sono da escludere contatti fra i due, anche perché probabilmente bisogna superare alcune scorie rimaste dopo la scelta di Acerbi di operarsi di pubalgia alla fine della stagione scorsa, il 3 giugno, ovvero all'alba degli Europei. Spalletti che lo aveva convocato nelle gare di ottobre e novembre 2023, aveva impostato la sua nazionale sul blocco difensivo dell'Inter e quel forfait lo aveva costretto a rivedere i piani. Da quel momento Acerbi- cosi come Darmian, per una questione di età non è più stato convocato".