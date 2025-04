"E ora l’Inter è lì. A tre partite dalla Champions, a tre passi dalla gloria. Con il Barcellona, l’Arsenal, il Paris Saint-Germain: avversarie grandi e forti, non insuperabili e nemmeno superiori. I nerazzurri si giocheranno più o meno alla pari con le altre il titolo di campioni d’Europa. Dopo avere eliminato con autorevolezza il Bayern, al quale mancavano giocatori importanti ma rimane comunque un avversario di altissimo livello, l’Inter può arrivare ovunque. Il prossimo avversario dell’Inter sarà il Barcellona, forse il peggiore da incontrare tra quelli rimasti in corsa. Un rivale, il Barça, che evoca ricordi meravigliosi nel popolo nerazzurro: anche nella stagione del Triplete la squadra di Mourinho giocò la semifinale contro i catalani che sembravano - allora sì - invincibili, con Messi nel pieno della sua efficienza. Stavolta non sembrano invincibili, né lo sono.