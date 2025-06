Il centrocampista nigeriano è reduce da una discreta stagione in Serie B, nonostante i problemi avuti dai blucerchiati

Nonostante i tantissimi problemi avuti dalla Sampdoria, la stagione di Ebenezer Akinsanmiro non è stata affatto negativa: il centrocampista nigeriano, arrivato a Genova in prestito dall'Inter, ha disputato ben 35 partite su 38, e la dirigenza nerazzurra sta valutando insieme all'entourage del giocatore la prossima mossa per consentirgli di crescere ulteriormente.