Il commento del quotidiano dopo le parole del procuratore del centrocampista rilasciate ieri in Turchia

Daniele Vitiello Redattore/inviato 23 luglio 2025 (modifica il 23 luglio 2025 | 09:32)

«Non ci sono stati colloqui con le squadre turche. Hakan giocherà nell’Inter il prossimo anno, è felice in nerazzurro». Le parole di Gordon Stipic, agente di Calhanoglu, sono chiare. Arrivano dopo settimane di caos, a spegnere qualsiasi speculazione. Avrebbe potuto pronunciarle prima, non c'è dubbio. Se non lo ha fatto, come spiega la Gazzetta dello Sport, è perché forse c'è anche dell'altro.

Commenta il quotidiano: "Una mezza verità, perché di movimento attorno al regista dell’Inter, in realtà, ce n’era stato parecchio, tra gli spifferi partiti da Istanbul durante il Mondiale per Club, quando Calha si trovava negli Stati Uniti con Chivu e il resto della squadra, e i silenzi dello stesso Hakan, che con l’Inter non si è mai mosso ufficialmente.

Come ha ribadito il presidente Beppe Marotta l’altro giorno: «Calhanoglu non ha mai manifestato l’intenzione di andare via», questo sì, ma prima il Galatasaray e poi il Fenerbahce hanno sondato il terreno con il suo agente, e la cosa ha inevitabilmente finito per generare uno strano clima intorno al giocatore".