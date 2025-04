«Perché lo capivi dall’atmosfera che erano diverse. Il campionato si giocava sempre di giorno, le coppe alla sera ed era come andare al teatro, ti mettevi l’abito bello e andavi in campo con una spinta maggiore. Almeno per me era così, era la mia Coppa. E non capivo allora, non ho mai capito in verità, chi affrontava quel torneo schierando le riserve. Ma come? Ma perché? Nel calcio conta o no alzare i trofei?».