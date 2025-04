L'Inter si lecca le ferite dopo la trasferta di Parma. Non certo il modo migliore di avvicinarsi alla super sfida di martedì sera a Monaco contro il Bayern in Champions League.

"Al di là dell’attesa per ciò che farà il Napoli a Bologna, il pari di Parma, anche per come si è concretizzato, è il peggiore dei modi per arrivare alla prima sfida con il Bayern. Tante certezze sono improvvisamente venute meno. E, se il Triplete continua ad essere un sogno realizzabile, c'è anche l’incubo di concludere la stagione senza trofei".